Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi Malmö, evinde kaybetti

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Olympiakos, deplasmanda Malmö'yü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi Malmö, evinde kaybetti
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25 Ekim 2024 00:11
UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Olympiakos, Malmö ile karşı karşıya geldi. Malmö Eleda Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Olympiakos'un tek golünü 30. dakikada Eyüb el-Kabi kaydetti. 83. dakikada penaltıdan yararlanamayan El-Kabi, takımını galibiyete taşımayı başardı.

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, sakat olduğu için kadroda yer almadı.

Bu maçla birlikte Olympiakos, puanını 6'ya çıkardı. Malmö ise 3 puanda kaldı.

Olympiakos, bir sonraki maçında Asteras ile karşılaşacak. Malmö ise Göteborg ile oynayacak.

Malmö, 6 kasım tarihinde Beşiktaş ile 12 Aralık'ta ise Galatasaray ile mücadele edecek.




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