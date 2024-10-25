UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Olympiakos, Malmö ile karşı karşıya geldi. Malmö Eleda Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Olympiakos'un tek golünü 30. dakikada Eyüb el-Kabi kaydetti. 83. dakikada penaltıdan yararlanamayan El-Kabi, takımını galibiyete taşımayı başardı.



Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, sakat olduğu için kadroda yer almadı.



Bu maçla birlikte Olympiakos, puanını 6'ya çıkardı. Malmö ise 3 puanda kaldı.



Olympiakos, bir sonraki maçında Asteras ile karşılaşacak. Malmö ise Göteborg ile oynayacak.



Malmö, 6 kasım tarihinde Beşiktaş ile 12 Aralık'ta ise Galatasaray ile mücadele edecek.









