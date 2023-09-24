Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'de günün önemli karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı
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24 Eylül 2023 12:11
Son güncelleme 24 Eylül 2023 12:12
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Kayserispor (17.00) ve Alanyaspor - Fenerbahçe (20.00) maçlarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.

Beşiktaş - Kayserispor maçında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

- Özgür Yankaya (AVAR)
- Ali Şansalan (Orta Hakem)

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

- Hüseyin Göçek (AVAR)
- Atilla Karaoğlan (Orta Hakem)

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