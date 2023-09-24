Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Kayserispor (17.00) ve Alanyaspor - Fenerbahçe (20.00) maçlarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.
Beşiktaş - Kayserispor maçında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.
- Özgür Yankaya (AVAR)
- Ali Şansalan (Orta Hakem)
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.
- Hüseyin Göçek (AVAR)
- Atilla Karaoğlan (Orta Hakem)
Beşiktaş - Kayserispor maçında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.
- Özgür Yankaya (AVAR)
- Ali Şansalan (Orta Hakem)
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.
- Hüseyin Göçek (AVAR)
- Atilla Karaoğlan (Orta Hakem)