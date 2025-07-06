Beşiktaş'tan Zeki Çelik hamlesi! Roma kapıyı kapattı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, milli futbolcu Zeki Çelik'in transferi için İtalya Serie A ekibi Roma ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı yönetim, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek adına Zeki'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak Roma cephesi, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini belirtti. İtalyan kulübü, Zeki'yi kadroda tutma kararı alarak satışa kapıyı kapattı.
Görüşmeden olumlu sonuç çıkmazken, Beşiktaş alternatif isimlere yönelmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı yönetim, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek adına Zeki'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak Roma cephesi, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini belirtti. İtalyan kulübü, Zeki'yi kadroda tutma kararı alarak satışa kapıyı kapattı.
Görüşmeden olumlu sonuç çıkmazken, Beşiktaş alternatif isimlere yönelmeye hazırlanıyor.