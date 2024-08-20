Beşiktaş'tan Süper Lig'de 6 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan Beşiktaş, son olarak 2018-19 sezonunda ligin ilk iki haftasında sahadan zaferle ayrılmıştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Süper Lig'de 6 yıl sonra bir ilk!
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20 Ağustos 2024 08:59
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.

Kartal, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

6 YIL SONRA BİR İLK

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı. Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

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