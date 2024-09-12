Beşiktaş'tan son girişim: Ballo-Toure

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan'da forma giyen Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure için son bir hamlede daha bulunmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı ekip, transferin istenen şartlarda gerçekleşmesi durumunda sol bek rotasyonunu genişleterek transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
MILAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Toure, Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 213 maça çıktı ve 3 gol, 13 asist yaptı.
Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan'da forma giyen Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure için son bir hamlede daha bulunmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı ekip, transferin istenen şartlarda gerçekleşmesi durumunda sol bek rotasyonunu genişleterek transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
MILAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Toure, Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 213 maça çıktı ve 3 gol, 13 asist yaptı.