Beşiktaş'tan son girişim: Ballo-Toure

Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerinde Milan forması giyen Fode Ballo-Toure için bir girişimde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan son girişim: Ballo-Toure
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12 Eylül 2024 17:56
Son güncelleme 12 Eylül 2024 18:04
Transfer döneminin son saatlerine girilirken Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan'da forma giyen Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure için son bir hamlede daha bulunmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekip, transferin istenen şartlarda gerçekleşmesi durumunda sol bek rotasyonunu genişleterek transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.



MILAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Toure, Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 213 maça çıktı ve 3 gol, 13 asist yaptı.  
 
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