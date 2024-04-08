Beşiktaş'tan santrfora 2 dev harekat

Lig bitiminde golcü operasyonu yapacak olan Beşiktaş, en az 2 takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Kara Kartal'ın hedefleri arasına yıldız isimlerin biri Bundesliga'dan diğeri ise Premier Lig'den.
İLK HEDEF DENİZ UNDAV
Siyah-Beyazlılar'ın, santrfor konusunda kadrosuna eklediği son ismin, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Deniz Undav olduğu öğrenildi. Sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan Stuttgart'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 24 maçta 15 gol ve 8 asist yaparak 23 kez skora dokunmayı başardı.
Beşiktaşlı idarecilerin satın alma opsiyonlu kiralama operasyonu yapmayı planladığı ifade edildi.
DİĞER HEDEF RAUL JIMENEZ
Lig bitiminde golcü operasyonu yapacak olan Beşiktaş, en az 2 isim alacak. Bu doğrultuda Kara Kartal'ın hedefleri arasına Fulham forması giyen Raul Jimenez'in de girdiği ortaya çıktı. Premier Lig kulübünden ayrılmaya karar veren Meksikalı oyuncunun, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öğrenildi.
Fulham formasıyla bu sezon 22 karşılaşmada görev alan Jimenez, 5 gole imza attı.
İLK HEDEF DENİZ UNDAV
Siyah-Beyazlılar'ın, santrfor konusunda kadrosuna eklediği son ismin, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Deniz Undav olduğu öğrenildi. Sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan Stuttgart'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 24 maçta 15 gol ve 8 asist yaparak 23 kez skora dokunmayı başardı.
Beşiktaşlı idarecilerin satın alma opsiyonlu kiralama operasyonu yapmayı planladığı ifade edildi.
DİĞER HEDEF RAUL JIMENEZ
Lig bitiminde golcü operasyonu yapacak olan Beşiktaş, en az 2 isim alacak. Bu doğrultuda Kara Kartal'ın hedefleri arasına Fulham forması giyen Raul Jimenez'in de girdiği ortaya çıktı. Premier Lig kulübünden ayrılmaya karar veren Meksikalı oyuncunun, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öğrenildi.
Fulham formasıyla bu sezon 22 karşılaşmada görev alan Jimenez, 5 gole imza attı.
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