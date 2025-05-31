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Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle: Casemiro

Beşiktaş, Manchester United'ın yıldız orta sahası Casemiro'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi.

calendar 31 Mayıs 2025 10:05
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle: Casemiro
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Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı. 

İspanyol haber sitesi Strikers'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın, Manchester United'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı orta saha Casemiro'yu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.



Haberde; Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Roma'nın da Casemiro ile ilgilendiği ifade edilirken, tecrübeli oyuncunun geleceğine kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.

AMORIM AYRILIĞA ONAY VERDİ

Teknik Direktör Ruben Amorim'in ise Casemiro'nun ayrılığına onay verdiği ve takımda yeni yüzler görmek istediği öne sürüldü. Brezilya Milli Takım formasını da giyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu sağ ayaklı olmasına rağmen iki ayağını da iyi kullanabiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ KİRALAMA

Güncel değeri 12 milyon euro olan Casemiro'yu Beşiktaş yönetimi öncelikle kiralık düşünüyor.

PERFORMANSI

Yıldız oyuncu, bu sezon İngiliz drevinde 42 maçta 5 gol, 3 asist katkısı sağladı. 

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