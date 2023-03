Beşiktaş'tan kritik galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Gaziantep Basketbol'u 107-74 yendi.



Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 7. galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol 15. yenilgisini yaşadı. Rakibini bu sezon ikinci maçta da yenen siyah-beyazlılar, ikili averajı da eline geçirdi.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu



Beşiktaş Emlakjet: Freeman 14, Cartwright 27, Sokolowski 13, Burak Can Yıldızlı 5, Samet Yiğitoğlu 6, Yiğit Onan, Usher 7, Ömer Can İlyasoğlu 5, Okben Ulubay 14, Egemen Güven 11, Kerem Kuthan Konan 3, McCormack 2



Gaziantep Basketbol: Miller 22, Dotson 6, Frankamp 19, Egbunu 12, Koray Çekici, Emir Arda Sivas 8, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın 4, Hanlan 3, Muhsin Yaşar



1. Periyot: 25-16



Devre: 51-28



3. Periyot: 76-57





