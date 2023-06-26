Beşiktaş'tan Kazakistanlı futbolculara kanca!

Beşiktaş, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası, 3 Kazakistanlı futbolcu hakkında bilgi aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan Kazakistanlı futbolculara kanca!
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26 Haziran 2023 21:56
Son güncelleme 26 Haziran 2023 22:49
Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralını revize etmesi sonrası, Türk vatandaşlığı ya da mavi kart sahibi olan bir yabancı oyuncu artık Türk oyuncu statüsünde oynayabilecek. 

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Kazakistan'dan 3 futbolcuyu radarına aldı.

Vesti'nin haberine göre, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan oyuncuların yabancı sayılmayacağına vurgu yapılırken, siyah- beyazlıların Astana'da kamp kurduğu ve Bakhtiyor Zaynutdinov, Arman Kenesov ve  Elkhan Astanov'u izlemeye aldığı kaydedildi.

ZAYNUTDINOV DİKKAT ÇEKİYOR

Cska Moskova forması giyen Zaynutdinov listenin başında yer alıyor. Özellikle Kazakistan Milli Takımıyla gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken 25 yaşındaki on numara 30 maçta 12 gol attı. 

Rus ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan Kazak futbolcu, 27 maçta 1 gol 3 asist üretti.

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