Beşiktaş'tan Hummels ve Di Maria'ya teklif

Transfere çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Angel Di Maria ve Mats Hummels için teklifini yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Hummels ve Di Maria'ya teklif
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21 Haziran 2024 10:52
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iki yıldız için teklif yaptı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş Kulüp Danışmanı Brad Friedel, teknik direktör Giovanni van Brockhorst'un istediği Angel Di Maria ve Mats Hummels için resmi teklif yaptıklarını belirtti.



Bu isimlerden 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria'nın Benfica ile sözleşmesi sona ermiş durumda. Temmuz 2019'da Bayern'den Borussia Dortmund'a 30 milyon Euro'ya giden 25 yaşındaki stoper Hummels'in de sarı siyahlılardan ayrılması kesinleşmiş durumda.

Bu nedenle Beşiktaş doğrudan oyuncuların menajerlerine teklif yaptı.

4 İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Siyah beyazlıların Albert Grönbaek, Aymeric Laporte, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile de görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında.

 

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