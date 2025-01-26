Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi.
Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.
Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde:
Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi.
Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.
Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde: