Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
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26 Ocak 2025 18:53
Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi.

Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde:




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