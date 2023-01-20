Beşiktaş'tan Gravillon için teklif!

Beşiktaş, Reims forması giyen Andreaw Gravillon için Fransız ekibine transfer teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan Gravillon için teklif!
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20 Ocak 2023 16:47
Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni hedefi ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Andreaw Gravillon için Reims'e resmi transfer teklifinde bulundu.

24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Savunmanın sağında da forma giyebilen Fransız oyuncunun, Reims ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

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