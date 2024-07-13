Beşiktaş'tan Cuyper için dev teklif!

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, sol bek için genç yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİ TEKLİF
Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper için Belçika ekibi ile masaya oturan fakat ilk görüşmelerde istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında.
Kara Kartal, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un çok istediği Belçikalı oyuncu için Ersin Destanoğlu ve Muleka'yı takas teklifi olarak önerecek. Yıldız oyuncusu için en az 20 milyon euro isteyen Brugge için bu da yeterli değil gibi gözüküyor. Kara Kartal, iki oyuncusunun üstüne bir miktar da para vererek bu transferi resmen bitirmek istiyor.
BİRÇOK TAKIM DEVREDE
Belçika basını, Cuyper için birçok Avrupa takımının devrede olduğunu ve bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazdı. Siyah-Beyazlılar, rakiplerinden önce davranarak avantajı kapmak istiyor.
SEZON RAKAMLARI
1.82 boyundaki sol bek, geçen sezon 55 karşılaşmada 4 bin 197 dakika süre aldı ve 5 gol, 5 asistle iyi bir istatistik yakaladı. Oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİ TEKLİF
Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper için Belçika ekibi ile masaya oturan fakat ilk görüşmelerde istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında.
Kara Kartal, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un çok istediği Belçikalı oyuncu için Ersin Destanoğlu ve Muleka'yı takas teklifi olarak önerecek. Yıldız oyuncusu için en az 20 milyon euro isteyen Brugge için bu da yeterli değil gibi gözüküyor. Kara Kartal, iki oyuncusunun üstüne bir miktar da para vererek bu transferi resmen bitirmek istiyor.
BİRÇOK TAKIM DEVREDE
Belçika basını, Cuyper için birçok Avrupa takımının devrede olduğunu ve bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazdı. Siyah-Beyazlılar, rakiplerinden önce davranarak avantajı kapmak istiyor.
SEZON RAKAMLARI
1.82 boyundaki sol bek, geçen sezon 55 karşılaşmada 4 bin 197 dakika süre aldı ve 5 gol, 5 asistle iyi bir istatistik yakaladı. Oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
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