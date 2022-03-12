Beşiktaş'tan Can Bozdoğan hamlesi! Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı ve performansı beğenilen Can Bozdoğan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Can Bozdoğan hamlesi! Pazarlıklar sürüyor
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12 Mart 2022 13:22
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu Can Bozdoğan'ı kadrosuna bonservisiyle katmak için çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş 'ın sezon başında Almanya ekibi Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, başarılı bir görüntü sergilemişti. Teknik ekibin alınması yönünde rapor verdiği genç futbolcu için Almanya temsilcisiyle pazarlıklar başladı. Kiralama için 200 bin Euro ödenen genç orta saha oyuncusunun 1.8 milyon Euro'luk satın alma bedelini düşürmek isteyen yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.

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