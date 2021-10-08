Beşiktaş'tan 'Birlikte Kazanalım' projesi

Beşiktaş, "Birlikte Kazanalım" projesi ile Türkiye'nin en büyük markaları ile taraftarını bir araya getirmeyi hedefliyor..

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'tan 'Birlikte Kazanalım' projesi
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08 Ekim 2021 13:26
Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük markalarını "Birlikte Kazanalım" portalında taraftarı ile buluşturuyor. Beşiktaş taraftarları, "Birlikte Kazanalım" projesi ile yapacakları alışverişlerde kulübe destek olabilecekler.

Bu çalışmayı destekleyen tüm markaların listesi, Beşiktaş'a kazandıracağı oranlar ve destek sağlayabilmek için gerekli tüm adımlar ile koşullar, tamamen ve şeffaf bir şekilde taraftarlara marka bazlı sunulacak. Ayrıca sisteme yeni markaların da dahil olabilmesi için tüm teknik olanaklar da sağlanacak. 

 

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