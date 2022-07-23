Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve futbolu bırakacağı iddia edilen Jeremain Lens ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen futbolcu, kariyerine İtalya 3. Ligi'nde devam etmeye hazırlanıyor.



VIS PISARO LENS'İ İSTİYOR



Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor. Il Resto del Carlino'nun haberine göre Beşiktaş'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli futbolcu, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek.



PİYASA DEĞERİ YERE ÇAKILDI



2015 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşan Lens'e o dönem 12 milyon Euro fiyat biçiliyordu. Şu anda kulüpsüz durumda olan Lens'in değeri Transfermarkt verilerine göre; 50 bin Euro'ya kadar düşmüş durumda.



LENS'İN PERFORMANSI



2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol 4 asist kaydeden Lens, 2018-19'da 37 maça 5 gol 5 asist sığdırdı. 2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asistle beklentilerin altında kalan Hollandalı, 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 16 maçta 3 gol 1 asist üreten üretti. Lens, aynı sezon siyah-beyazlılarda, 4 maça çıktı ve 1 gol atmıştı. Lens, Fenerbahçe'de 26 maçta 4 gol 11 asistler dikkatleri çekmişti.





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