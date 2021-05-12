Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in son durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
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12 Mayıs 2021 14:01
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzunun çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." denildi.


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