Beşiktaş, Talisca için Castro'yu bekliyor!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Anderson Talisca için Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Suudi Arabistan ekibi, transfer için son kararı Portekizli teknik adam Luis Castro'ya bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Beşiktaş, Talisca için Castro'yu bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 20:44
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 20:45
Beşiktaş, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın transferi için Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Luis Castro'nun kararını bekliyor.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, eski yıldızı için Al Nassr'a teklifini sundu.

Al Nassr'ın ise Beşiktaş'tan gelen transfer teklifine yanıt vermediği ve 29 yaşındaki futbolcu için kararı teknik direktör Luis Castro'ya bıraktığı kaydedildi.

Castro'nun Talisca ile ilgili kararı için yönetimden süre istediği ifade edildi. Al Nassr'da şu anda Talisca için bir alternatif olmadığı, bu nedenle ayrılığın zor bir karar olduğu iddia edildi.

Anderson Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery