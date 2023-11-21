Beşiktaş'ta yükselen yıldız Ante Rebic

Hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta şık bir gole imza atan Ante Rebic'in yükselişi devam ediyor.
Rebic Antalyaspor, Bodo/Glimt ve Başakşehir maçlarında asiste imza atarken Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşadı. Yıldız isim böylece son 4 maçta da skor katkısı vermiş oldu.
Rebic, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, ligde ve Avrupa'da 10 maçta süre alırken sadece 2 kez 11'de forma giydi.
Rebic Antalyaspor, Bodo/Glimt ve Başakşehir maçlarında asiste imza atarken Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşadı. Yıldız isim böylece son 4 maçta da skor katkısı vermiş oldu.
Rebic, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, ligde ve Avrupa'da 10 maçta süre alırken sadece 2 kez 11'de forma giydi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU