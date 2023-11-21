Beşiktaş'ta yükselen yıldız Ante Rebic

Beşiktaş'ın Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşayan Ante Rebic adeta yeniden doğmuş gibi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta yükselen yıldız Ante Rebic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 11:11
Hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta şık bir gole imza atan Ante Rebic'in yükselişi devam ediyor.

Rebic Antalyaspor, Bodo/Glimt ve Başakşehir maçlarında asiste imza atarken Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşadı. Yıldız isim böylece son 4 maçta da skor katkısı vermiş oldu.

Rebic, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, ligde ve Avrupa'da 10 maçta süre alırken sadece 2 kez 11'de forma giydi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery