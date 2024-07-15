Beşiktaş'ta yine ayrılık kararı!

Beşiktaş'ın Sivasspor'dan 2022 yazında kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı takımdan kiralık olarak ayrılabilir.
Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a kiralık olarak göndermişti. Siyah-beyazlılar, Kerem Atakan'ı yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Kerem Atakan Kesgin'in Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a kiralık olarak göndermişti. Siyah-beyazlılar, Kerem Atakan'ı yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Kerem Atakan Kesgin'in Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.