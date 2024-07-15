Beşiktaş'ta yine ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in yeniden kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yine ayrılık kararı!
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15 Temmuz 2024 10:25
Beşiktaş'ın Sivasspor'dan 2022 yazında kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı takımdan kiralık olarak ayrılabilir.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a kiralık olarak göndermişti. Siyah-beyazlılar, Kerem Atakan'ı yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Kerem Atakan Kesgin'in Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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