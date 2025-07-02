Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti.

calendar 02 Temmuz 2025 16:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladı. Antrenman, minyatür kale maçların ardından sona erdi. Siyah-beyazlılar, yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

 

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