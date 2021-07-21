Beşiktaş'ta Willian Jose seferberliği

Forvet arayışlarını sürdüren Kara Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolves'te kiralık geçirip, İspanyol ekibi Real Sociedad'a dönen Willian Jose ile yaptığı görüşmelerde büyük yol kat etmişti.Mavi-Beyazlı ekip, ilk etapta 6 milyon Euro istedi. Beşiktaş Yönetimi ise 3 milyon Euro önerisinde bulundu.29 yaşındaki futbolcunun da Siyah-Beyazlı formayı giymek istemesi üzerine Beşiktaş Yönetimi farklı bir formül buldu.Kara Kartal, 29 yaşındaki golcünün kulübü ile konuşmasını isteyerek, bonservis konusunda kolaylık sağlanmasını talep etmesi hakkında görüşmesini istedi. Ayrıca Beşiktaş, Willian Jose'ye senelik 1.8 milyon Euro önermişti. Son gelen haberlere göre 29 yaşındaki futbolcuya verilecek olan yıllık ücretin 2 milyon Euro'ya kadar çıkartıldığı öğrenildi. Hâl böyle olunca Brezilyalı'nın, Beşiktaş'a gelme ihtimali iyice arttı. Willian Jose'nin, Real Sociedad ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.