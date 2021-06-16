Beşiktaş'ta Vida'ya sözleşme planı

Siyah-Beyazlılar, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Ancak senelik 3.3 milyon Euro'yayakın bir ücret kazanan Hırvat futbolcudan, maaşında indirime gitmesi talep edilecek.1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, teklifi kabul ederse sözleşme imzalanacak.Taraflar arasında görüşmelerin ise EURO 2020 sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.