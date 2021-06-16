Beşiktaş'ta Vida'ya sözleşme planı

Beşiktaş, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vida'ya sözleşme planı
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16 Haziran 2021 09:24
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Siyah-Beyazlılar, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Ancak senelik 3.3 milyon Euro'yayakın bir ücret kazanan Hırvat futbolcudan, maaşında indirime gitmesi talep edilecek.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, teklifi kabul ederse sözleşme imzalanacak.

EURO 2020'DEN SONRA

Taraflar arasında görüşmelerin ise EURO 2020 sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.




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