Beşiktaş'ta üyelik bedeli artacak

Beşiktaş Kulübü'nde üyelik bedelleri artıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta üyelik bedeli artacak
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04 Nisan 2024 11:25
Beşiktaş'ta üyelik bedelleri artıyor.

Yeni üyelik başvurularında 31 Mayıs 2024 tarihine kadar giriş ücreti 5 bin TL, yıllık aidat ise 250 TL olarak uygulanmaya devam ederken; 2 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında kabul edilen önerge gereğince, 1 Haziran 2024'ten itibaren yapılacak başvurularda giriş ücreti 20 bin TL, yıllık aidat bedeli 500 TL olarak uygulanacak.

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