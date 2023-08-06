Beşiktaş'ta tüm odak Neftçi Bakü maçında!

Kardeş ülke Azerbaycan'ın güçlü temsilcisi Neftçi Bakü perşembe günü kendi sahasında Beşiktaş'la oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına büyük önem veriyor.
Karşılaşma Bakü Olimpiyat Stadı'ndan 11 bin kişilik Neftçi Arena'ya alındı. UEFA ile temasa geçen Azeri ekibi maçın Neftçi Arena'da oynanması için anlaşma sağladı. Bu girişimin arkasında Neftçi Arena'daki atmosfer ve baskının daha iyi olmasının bulunduğu aktarıldı.
Adrian Mutu'nun çalıştırdığı Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ı saf dışı bırakmıştı. İlk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Zeljeznicar'ı rövanşta 2-0 yenen Azeri ekibi3. turda Beşiktaş'ın rakibi olmuştu.
Neftçi Bakü perşembe akşamı Beşiktaş'ı konuk edeceği ilk maçı kazanarak tura ortak olmayı hedefliyor. Azeri temsilcisinin ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı başarması halinde tur için ciddi biçimde umutlanacağı aktarıldı.
Beraberlik veya yenilgi durumunda tur şansının mucizeye kalacağını hesap eden Adrian Mutu'nun oyuncularına sık sık ilk maçın önemini anlattığı kaydedildi.
Karşılaşma Bakü Olimpiyat Stadı'ndan 11 bin kişilik Neftçi Arena'ya alındı. UEFA ile temasa geçen Azeri ekibi maçın Neftçi Arena'da oynanması için anlaşma sağladı. Bu girişimin arkasında Neftçi Arena'daki atmosfer ve baskının daha iyi olmasının bulunduğu aktarıldı.
Adrian Mutu'nun çalıştırdığı Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ı saf dışı bırakmıştı. İlk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Zeljeznicar'ı rövanşta 2-0 yenen Azeri ekibi3. turda Beşiktaş'ın rakibi olmuştu.
Neftçi Bakü perşembe akşamı Beşiktaş'ı konuk edeceği ilk maçı kazanarak tura ortak olmayı hedefliyor. Azeri temsilcisinin ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı başarması halinde tur için ciddi biçimde umutlanacağı aktarıldı.
Beraberlik veya yenilgi durumunda tur şansının mucizeye kalacağını hesap eden Adrian Mutu'nun oyuncularına sık sık ilk maçın önemini anlattığı kaydedildi.