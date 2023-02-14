Beşiktaş'ta transfer için 2 isim gündemde

Beşiktaş, bir yandan yaşadığımız büyük afet sebebiyle deprem bölgelerine desteğe devam ederken diğer yandan transfer hamlelerini de sürdürüyor.



AMADOU DANTE



Avusturya ekibi Sturm Graz'ın 22 yaşındaki sol beki Amadou Dante için girişimlerde bulunan yönetim, Malili futbolcuyu ikna etti. Müslüman bir ülkede forma giymeye olumlu bakan genç oyuncudan yeşil ışık alması sonrasında kulübüyle temaslarda bulunan Kara Kartal, 5 milyon euroluk talebi bulunan Graz'la pazarlıklarını sürdürüyor.



ALEXANDRU MAXIM



Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandru Maxim için temaslarına devam ediyor. Beşiktaş. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numarayı, sezon sonuna kadar kiralamak için Gaziantep'le yaptığı temaslarda büyük aşama kaydetti.



İMZA YAKIN



Teknik direktör Şenol Güneş'inde onayı sonrasında bu transferin yakın süreçte tamamlanması bekleniyor. Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle geçici süreyle ayrılığa olumlu bakan Maxim de Beşiktaş'a transfer olmaya hazır.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ