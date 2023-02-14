Beşiktaş'ta transfer için 2 isim gündemde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexandru Maxim ve Amadou Dante ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta transfer için 2 isim gündemde
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14 Şubat 2023 09:49
Beşiktaş, bir yandan yaşadığımız büyük afet sebebiyle deprem bölgelerine desteğe devam ederken diğer yandan transfer hamlelerini de sürdürüyor.

AMADOU DANTE

Avusturya ekibi Sturm Graz'ın 22 yaşındaki sol beki Amadou Dante için girişimlerde bulunan yönetim, Malili futbolcuyu ikna etti. Müslüman bir ülkede forma giymeye olumlu bakan genç oyuncudan yeşil ışık alması sonrasında kulübüyle temaslarda bulunan Kara Kartal, 5 milyon euroluk talebi bulunan Graz'la pazarlıklarını sürdürüyor.

ALEXANDRU MAXIM

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandru Maxim için temaslarına devam ediyor. Beşiktaş. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numarayı, sezon sonuna kadar kiralamak için Gaziantep'le yaptığı temaslarda büyük aşama kaydetti.

İMZA YAKIN

Teknik direktör Şenol Güneş'inde onayı sonrasında bu transferin yakın süreçte tamamlanması bekleniyor. Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle geçici süreyle ayrılığa olumlu bakan Maxim de Beşiktaş'a transfer olmaya hazır.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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