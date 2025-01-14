Beşiktaş'ta teknik direktör listesi daraldı!

Beşiktaş'ta hoca arayışları sürerken, yönetim transfer hamleleri için teknik direktörün belirlenmesini bekliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta teknik direktör listesi daraldı!
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14 Ocak 2025 09:47
Son güncelleme 14 Ocak 2025 09:54

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken, Sergen Yalçın ailevi sebeplerle teklifi reddetti, Razvan Lucescu ise PAOK'un izin vermemesi nedeniyle liste dışı kaldı. Graham Potter ve Edin Terzic'in başka kulüplerle anlaşmasıyla aday sayısı azaldı.

Yönetim, şu anda Serdar Topraktepe ile devam etme ihtimalini değerlendiriyor, ancak yabancı teknik adamların yüksek talepleri süreci zorlaştırıyor.

FERNANDO SANTOS KORKUSU

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında Roger Schmidt'in 5 milyon avroluk yıllık ücret talebi, Niko Kovac'ın ailevi problemleri, Allegri'nin yüksek transfer bütçesi isteği ve Markus Gisdol'un sezon sonuna kadar görev teklifini reddetmesi işleri zora soktu.

Başkan Serdal Adalı, yaşananların Fernando Santos dönemini anımsatması üzerine süreçte daha temkinli davranmaya başladı.

TOPRAKTEPE'DEN YOĞUN MESAİ 

Takımın başında bulunan Serdar Topraktepe, teknik direktör arayışlarını önemsemiyor. Ümraniye'de yoğun mesai yapan genç teknik adam, takımın zaaflarını gidermek için gece gündüz çalışıyor. Samsunspor maçında elde edilecek skor ve sergilenecek oyun, üçüncü defa takımın başına geçen Topraktepe'nin geleceğini belirleyecek.

TRANSFER İÇİN YENİ YÖNETİM BEKLENİYOR

Siyah beyazlı yönetim ara transfer döneminde bir kanat, bir bek ve bir santrforu kadrosuna katmak istiyor. Ancak takviyelerin yeni teknik direktörün onayını almadan yapılması da sıkıntı doğurabilir. Yönetim, yeni hoca gelmeden transferde iş resmiyete dökme konusunda da tedbirli davranacak. 

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