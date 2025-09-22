Beşiktaş'ta Tammy Abraham suskun!

Beşiktaş'ın yazın Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham sezona fırtına gibi girerken devamında suskun kaldı.



İlk 5 resmi maçta 6 gol, 1 asist kaydederek sükseli bir başlangıç yapan İngiliz yıldızın performansı herkesi mutlu etmişti ancak devamı aynı şekilde olmadı.



5 KARŞILAŞMADA SKOR KATKISI VEREMEDİ

Sonrasında ikisi Lausanne'a karşı, diğerleri ise Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçları olmak üzere 5 karşılaşmada skor katkısı veremedi. 27 yaşındaki futbolcu adeta kontak kapatırken, bu nedenle hücumda da etkinlik azaldı.Sergen Yalçın ve ekibi Abraham ile Rafa Silva'yı yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük çaba sarfediyor. Hırsıyla bilinen Abraham'ın da 5 maçlık suskunluğunu bozmak için Kayserispor mücadelesine odaklandığı aktarıldı.