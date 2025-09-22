22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Beşiktaş'ta Tammy Abraham suskun!

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham sezona fırtına gibi başlasa da son 5 maçta skor katkısı veremedi.

calendar 22 Eylül 2025 09:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Tammy Abraham suskun!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yazın Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham sezona fırtına gibi girerken devamında suskun kaldı.

İlk 5 resmi maçta 6 gol, 1 asist kaydederek sükseli bir başlangıç yapan İngiliz yıldızın performansı herkesi mutlu etmişti ancak devamı aynı şekilde olmadı.

5 KARŞILAŞMADA SKOR KATKISI VEREMEDİ



Sonrasında ikisi Lausanne'a karşı, diğerleri ise Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçları olmak üzere 5 karşılaşmada skor katkısı veremedi. 27 yaşındaki futbolcu adeta kontak kapatırken, bu nedenle hücumda da etkinlik azaldı.

SERGEN YALÇIN VE EKİBİ BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR

Sergen Yalçın ve ekibi Abraham ile Rafa Silva'yı yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük çaba sarfediyor. Hırsıyla bilinen Abraham'ın da 5 maçlık suskunluğunu bozmak için Kayserispor mücadelesine odaklandığı aktarıldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.