Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yıldız bir isim geldi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat Marco Asensio ile ilgileniyor.
Haberde Beşiktaş'ın oyuncu için istekli olduğu ve 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Asensio'ya kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı belirtildi.
FİZİĞİ VE BİTİRİCİLİĞİ ÖN PLANDA
Kariyerinde Mallorca, Espanyol ve Real Madrid formaları da giymiş yıldız oyuncu güçlü fiziği ve etkili bitiriciliğiyle tanınıyor.
KARİYERİ
Kariyerinde toplam 410 maça ulaşan İspanyol yıldız, 77 gol ve 63 asistlik skor katkı yaptı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat Marco Asensio ile ilgileniyor.
Haberde Beşiktaş'ın oyuncu için istekli olduğu ve 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Asensio'ya kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı belirtildi.
FİZİĞİ VE BİTİRİCİLİĞİ ÖN PLANDA
Kariyerinde Mallorca, Espanyol ve Real Madrid formaları da giymiş yıldız oyuncu güçlü fiziği ve etkili bitiriciliğiyle tanınıyor.
KARİYERİ
Kariyerinde toplam 410 maça ulaşan İspanyol yıldız, 77 gol ve 63 asistlik skor katkı yaptı.
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