Beşiktaş'ta Solskjaer'den kulübeye 'hazır olun' emri

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisini kazanma adına özel stratejiler belirledi. Kafasında derbinin 11'ini şekillendiren Norveçli hoca zihninde karşılaşmayı 14-15 kişiyle oynattı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İKİ İSİM ÖN PLANDA
Oyunun son bölümlerinde kenardan sahaya süreceği isimler üzerinde çalışan Ole, Muçi ve Arroyo'ya özel ilgi gösteriyor. Skora göre hareket edecek olan deneyimli hoca, son hamlelerinin iki futbolcu üzerinden yapacak.
"YÜZDE 100 HAZIR OLUN"
Futbolcularına "Yüzde 100 hazır olun" emri veren Solskjaer, kulübedeki diğer isimlerle de ilgileniyor.
İKİ İSİM ÖN PLANDA
Oyunun son bölümlerinde kenardan sahaya süreceği isimler üzerinde çalışan Ole, Muçi ve Arroyo'ya özel ilgi gösteriyor. Skora göre hareket edecek olan deneyimli hoca, son hamlelerinin iki futbolcu üzerinden yapacak.
"YÜZDE 100 HAZIR OLUN"
Futbolcularına "Yüzde 100 hazır olun" emri veren Solskjaer, kulübedeki diğer isimlerle de ilgileniyor.