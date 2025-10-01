01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı 5. sınavı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında 8. derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

calendar 01 Ekim 2025 13:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
 
Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, uzun bir aradan sonra yeniden bir derbi heyecanı yaşayacak.
 
DERBİ KARNESİ GÜVEN VERİYOR
 
52 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 4, Fenerbahçe ile 3 kez karşılaştı. Bu 7 derbinin 4'ünü kazanan Sergen Yalçın, sadece 1 kez mağlup oldu. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
 
Bu süreçte Beşiktaş, rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Yalçın'ın yönetimindeki derbi performansı, Galatasaray karşılaşması öncesi camiada umutları artırmış durumda.
 
SERGEN YALÇIN'IN DERBİ PERFORMANSI
 
15 Mart 2020 | Galatasaray 0-0 Beşiktaş
 
19 Temmuz 2020 | Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
 
29 Kasım 2020 | Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
 
17 Ocak 2021 | Beşiktaş 2-1 Galatasaray
 
21 Mart 2021 | Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
 
8 Mayıs 2021 | Galatasaray 3-1 Beşiktaş
 
25 Ekim 2021 | Beşiktaş 2-1 Galatasaray
 
Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cumartesi günü oynanacak dev mücadele, deneyimli teknik adamın 8. derbisi olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
