Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı 5. sınavı

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, uzun bir aradan sonra yeniden bir derbi heyecanı yaşayacak.

DERBİ KARNESİ GÜVEN VERİYOR

52 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 4, Fenerbahçe ile 3 kez karşılaştı. Bu 7 derbinin 4'ünü kazanan Sergen Yalçın, sadece 1 kez mağlup oldu. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu süreçte Beşiktaş, rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Yalçın'ın yönetimindeki derbi performansı, Galatasaray karşılaşması öncesi camiada umutları artırmış durumda.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİ PERFORMANSI

15 Mart 2020 | Galatasaray 0-0 Beşiktaş

19 Temmuz 2020 | Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

29 Kasım 2020 | Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

17 Ocak 2021 | Beşiktaş 2-1 Galatasaray

21 Mart 2021 | Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

8 Mayıs 2021 | Galatasaray 3-1 Beşiktaş

25 Ekim 2021 | Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cumartesi günü oynanacak dev mücadele, deneyimli teknik adamın 8. derbisi olacak.