Beşiktaş'ta seçim çağrısı!

Beşiktaş'ta daha önce yaptığı açıklamada bir sonraki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Arat, yönetime olağanüstü seçimli kongre davetinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta seçim çağrısı!
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22 Ağustos 2023 22:36
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 22:40
Beşiktaş'ta daha önce bir sonraki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Arat'tan yeni bir hamle geldi.

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mevcut yönetimi olağanüstü seçimli kongre davetinde bulundu.

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde;

"Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaşımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaşımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nu, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaşımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız."

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