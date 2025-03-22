Beşiktaş'ta santrfor harekatı!

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin yerine Liam Delap'ı kiralık olarak kadroya katmak isterken, alternatif olarak Paul Onuachu'yu da gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta santrfor harekatı!
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22 Mart 2025 10:50
Son güncelleme 22 Mart 2025 10:51

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin istikrarsız performansı sürecinde gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Bu nedenle, İtalyan yıldızın yerine düşük maliyetli kale önünde etkili bir hucum oyuncusu transferi gundemde.

Siyah-beyazlı yoneticiler, bu bolgeye doğrudan katkı sağlayabilecek oyunculara yonelirken, gelecek sezon planlaması kapsamında genç oyuncuları listesine aldı. 

Beşiktaş'ın hedefinde İngiltere Premier Lig'de zor günler yaşayan Ipswich Town'ın golcüsü Liam Delap var.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

İngiliz ekibini kulüp yetkilileri, Championship'e düşmeleri halinde bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planladıklarını vurguladı. 

SOLSKJAER DURUMUNU SORDU

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda harekete geçen Alman Scout Şefi Eduard Graf, 1.86 boyundaki yıldızın durumunu sordu.

PERFORMANSI

Liam Delap'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş hamle yapma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan 22 yaşındaki oyuncu alt yaş gruplarında milli takım formasıyla 13 gol kaydetti.

DELAP'IN ALTERNATİFİ ONUACHU

Öte yandan Beşiktaş, Liam Delap ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde Southampton ile sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Paul Onuachu için yoklama yapacak.

Siyah beyazlılar, Trabzonspor'da oynadığı dönemde adından söz ettiren Nijeryalı forvete sıcak bakıyor. Fakat oyuncunun isteyeceği rakam bu transferde belirleyici olacak. Onuachu'nun da Türkiye'ye geri dönmek istediği gelen bilgiler arasında.



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