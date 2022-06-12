Beşiktaş'ta Samet Akaydın pazarlığı!

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.



Siyah beyazlılarda, yerli stoper için Abdülkerim Bardakçı'da Konyaspor'un 5 milyon euro'da diretmesi üzerine alternatiflere yöneldi.



Adana Demirspor'dan 28 yaşındaki Samet Akaydın için nabız yoklayan siyah-beyazlılara Akdeniz ekibi kapıyı 3 milyon euro'dan açtı, sonra rakamı 2.5 milyon euro'ya indirdi.



Öte yandan görüşmelerde takas formülü öne çıkabileceği gelen haberler arasında.





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