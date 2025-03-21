Beşiktaş'ta Salih Uçan belirsizliği

28 Haziran 2024 tarihinde Salih Uçan'ın mukavelesini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatan Beşiktaş oyuncusunun geleceğini mercek altına aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SEZON SONU GÖNDERİLECEK
Kontratında ayrıca artı 1 yıllık opsiyon bulunan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, fazla forma şansı bulamazken sezon sonunda gönderileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
BEKLEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI
Deneyimli orta saha bu sezon 13 Süper Lig karşılaşmasında sadece 416 dakika sahada kaldı. Gol veya asist katkısında bulunmayan oyuncu, Solskjaer sonrasında da beklediği süreleri alamadı.
SEZON SONU GÖNDERİLECEK
Kontratında ayrıca artı 1 yıllık opsiyon bulunan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, fazla forma şansı bulamazken sezon sonunda gönderileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
BEKLEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI
Deneyimli orta saha bu sezon 13 Süper Lig karşılaşmasında sadece 416 dakika sahada kaldı. Gol veya asist katkısında bulunmayan oyuncu, Solskjaer sonrasında da beklediği süreleri alamadı.