Beşiktaş'ta Salih Uçan belirsizliği

Beşiktaş yönetimi Salih Uçan'ın mevcut durumunu değerlendirmeye alacak.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Salih Uçan belirsizliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2025 08:56
28 Haziran 2024 tarihinde Salih Uçan'ın mukavelesini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatan Beşiktaş oyuncusunun geleceğini mercek altına aldı.

SEZON SONU GÖNDERİLECEK

Kontratında ayrıca artı 1 yıllık opsiyon bulunan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, fazla forma şansı bulamazken sezon sonunda gönderileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

BEKLEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

Deneyimli orta saha bu sezon 13 Süper Lig karşılaşmasında sadece 416 dakika sahada kaldı. Gol veya asist katkısında bulunmayan oyuncu,  Solskjaer sonrasında da beklediği süreleri alamadı. 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery