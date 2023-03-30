Beşiktaş'ta Salih'ten beklenti büyük

Beşiktaş'ta derbi hazırlıklarını sürdürürken; teknik direktör Şenol Güneş, derbi planını da netleştirmeye başladı.
Tecrübeli teknik adamın derbi karşılaşmasında en güvendiği isim Salih Uçan olacak. Son haftalarda yakaladığı formla birlikte takımın çıkışında büyük pay sahibi olan Uçan, derbide orta saha organizasyonunun temel taşı olacak.
Fenerbahçe'nin ön alanda yaptığı presi kırmak isteyen Güneş'in orta alanı kalabalık tutarak toplu çıkışlarda Salih Uçan'a önemli bir görev vereceği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın derbi karşılaşmasında en güvendiği isim Salih Uçan olacak. Son haftalarda yakaladığı formla birlikte takımın çıkışında büyük pay sahibi olan Uçan, derbide orta saha organizasyonunun temel taşı olacak.
Fenerbahçe'nin ön alanda yaptığı presi kırmak isteyen Güneş'in orta alanı kalabalık tutarak toplu çıkışlarda Salih Uçan'a önemli bir görev vereceği öğrenildi.
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