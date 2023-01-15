Beşiktaş'ta sakatlık: Josef de Souza!

Süper Lig'de Konyaspor'u son dakikada golle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.



A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda tam olarak iyileşmeden sahaya çıkan Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Beşiktaş, kupada Ankaragücü ile 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.





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