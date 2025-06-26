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Beşiktaş'ta Renato Sanches vetosunun nedeni ortaya çıktı!

Beşiktaş'a önerilen Renato Sanches transferi, Başkan Serdal Adalı tarafından reddedildi. Portekizli futbolcunun sık sakatlık yaşaması nedeniyle bu karara varıldığı öğrenildi.

calendar 26 Haziran 2025 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Renato Sanches vetosunun nedeni ortaya çıktı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, orta saha hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Benfica forması giyen Renato Sanches, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi.

VETO'NUN SEBEBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetimine sunulan bu öneri, Başkan Serdal Adalı tarafından geri çevrildi. 27 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı uzun süreli sakatlıklar, bu kararın temel sebebi oldu.



Portekizli oyuncunun sakatlık geçmişini detaylı şekilde inceleyen siyah-beyazlı idareciler, teknik heyetle yapılan değerlendirme sonrası risk almak istemedi. Başkan Adalı da son kararı vererek transferi veto etti.

PERFORMANSI

Benfica'da bu sezon 20 maçta 556 dakika süre bulan Renato Sanches, 1 kez ağları havalandırdı. 


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