Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, orta saha hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.



Benfica forması giyen Renato Sanches, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi.



VETO'NUN SEBEBİ BELLİ OLDU



Beşiktaş yönetimine sunulan bu öneri, Başkan Serdal Adalı tarafından geri çevrildi. 27 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı uzun süreli sakatlıklar, bu kararın temel sebebi oldu.

Portekizli oyuncunun sakatlık geçmişini detaylı şekilde inceleyen siyah-beyazlı idareciler, teknik heyetle yapılan değerlendirme sonrası risk almak istemedi. Başkan Adalı da son kararı vererek transferi veto etti.Benfica'da bu sezon 20 maçta 556 dakika süre bulan Renato Sanches, 1 kez ağları havalandırdı.