Beşiktaş'ta Reguilon ısrarı!

Ara transfer dönemini büyük harcamalar yapmadan nokta atışı transferler ile tamamlamak isteyen Beşiktaş, Tottenham'ın 28 yaşındaki İspanyol sol beki için harekete geçti.



İngiliz ekibinde bu sezon forma şansı bulamayan ve haziranda sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncudan haber bekleniyor.



Tottenham'ın maaşından kurtulmak için ayrılığına sıcak baktığı Reguilon için bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetim, iki tarafın anlaşmasını bekliyor. Eğer 28 yaşındaki sol bek bonservisini eline alabilirse hemen Beşiktaş'a imza atacak.



