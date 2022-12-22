Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi

Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlık sebebiyle ameliyat olan ve hızlı bir tedavi süreci geçiren Rachid Ghezzal, formasına dönüş için geri sayımda. Cezayirli kanat oyuncusunun, durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenilirken, planlanan dönüş tarihi de belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi
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22 Aralık 2022 09:46
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlık sebebiyle ameliyat olan Rachid Ghezzal'ın, planlanan dönüş tarihi belli oldu.

Ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle ABD'de 8 Kasım'da ameliyat olan Beşiktaş 'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında yoğun tedavi ve moral desteğiyle kendine gelirken saha çalışmalarına da başladı. Avrupa'nın en önde gelen kamp ve tedavi merkezlerinde bireysel çalışmalar yapan Cezayirli futbolcu hızla toparlandı. Siyah-Beyazlı oyuncunun fiziksel ve mental açıdan kendisini iyi hissettiği aktarıldı.

DÖNMÜŞ ANCAK YİNE SAKATLANMIŞTI

14 Ağustos'ta oynanan maçta sakatlanan yıldız futbolcu, 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmuş ancak çok geçmeden yeniden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncunun, formasına bir an önce dönmek için yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenildi.

SAĞLIK EKİBİ MEMNUN

Yıldız ismin, Ocak ayının son haftasında formasına dönmek istediği kaydedildi. Ghezzal'ın durumunu yakından takip eden Beşiktaş sağlık ekibinin de Cezayirli kanat oyuncusunun düzelme sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesi sebebiyle mutlu olduğu kaydedildi. Ghezzal'ın, Ocak ayının sonundaki 20. hafta mücadelesindeki Kaysersipor deplasmanında sahada olması bekleniyor. 

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