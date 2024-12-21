Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta penaltı itirazı!
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21 Aralık 2024 20:56
Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

84. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına göndermek istediği top, Hadergjonaj'dan sekti. Rafa Silva ve Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda el ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Hakem Aydın, VAR'la da konuştuktan sonra devam kararında kaldı.

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