Beşiktaş'ta Paulista ve Rashica saha çalışmalarına döndü

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Gabriel Paulista ve Milot Rashica, takımla çalışmalara başladı. İki oyuncunun kısa süre içinde forma giymesi bekleniyor.

calendar 11 Eylül 2025 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista ve Milot Rashica'dan sevindirici haber geldi.
 
Siyah-beyazlı kulüpte iki oyuncu da tedavi süreçlerini tamamlayarak takımla birlikte antrenmanlara başladı.
 
Gabriel Paulista ile Milot Rashica'nın dönüşü, Sergen Yalçın'ı sevindirdi. Her iki oyuncunun da fiziksel durumlarının iyi olduğu ve önümüzdeki maçlarda forma giyebilecek seviyeye gelmeleri için bireysel yüklemelere de devam edileceği öğrenildi.
 
Beşiktaş'ta teknik heyet, iki futbolcunun son durumunu gözlemleyerek maç kadrosuna alıp almayacağına karar verecek.
 
