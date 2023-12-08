Beşiktaş'ta özel buluşma!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma ile buluştu.
Başkan Arat, futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ile birlikte Quaresma ile yemekte bir araya geldi.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisini de stadyumdan takip edecek.
Başkan Arat, futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ile birlikte Quaresma ile yemekte bir araya geldi.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisini de stadyumdan takip edecek.
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