Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün derbi hedefi

Beşiktaş'ta Benfica'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Orkun Kökçü'nün henüz istenilen seviyeye ulaşamaması kafaları karıştırdı.
Kasımpaşa maçının ardından taraftarla da tartışan milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla henüz gol atamadı. Ligde 9 maça çıkan Orkun, 2 asist yaptı.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALMAK İSTİYOR
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe karşısında iyi futbol sergileyip taraftarın gönlünü almak istiyor.
