Beşiktaş'ta on numara için hedef Fabio Carvalho

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.



Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Valerien Ismael, yönetime sunduğu raporda İngiltere Champsionship Ligi ekibi Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Fabio Carvalho'nun transfer edilmesini istedi.



Premier Lig takımları Liverpool ve Manchester United'ın da durumunu yakından takip ettiği Carvalho için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızın transferini biran önce bitirmeye çalışıyor.



Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Carvalho, on numara ve sol açık pozisyonlarında oynayabiliyor.



Fulham altyapasından yetişen 19 yaşındaki genç isim, geçen yıl A takıma yükselmişti.









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