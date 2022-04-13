Beşiktaş'ta on numara için hedef Fabio Carvalho

Beşiktaş'ta lige iyi bir başlangıç yapan yeni teknik direktör Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına başladı. Fransız teknik adamın Fulham'da forma giyen Fabio Carvalho'yu istediği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta on numara için hedef Fabio Carvalho
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13 Nisan 2022 13:26
Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Valerien Ismael, yönetime sunduğu raporda İngiltere Champsionship Ligi ekibi Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Fabio Carvalho'nun transfer edilmesini istedi.

Premier Lig takımları Liverpool ve Manchester United'ın da durumunu yakından takip ettiği Carvalho için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızın transferini biran önce bitirmeye çalışıyor.

Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Carvalho, on numara ve sol açık pozisyonlarında oynayabiliyor.

Fulham altyapasından yetişen 19 yaşındaki genç isim, geçen yıl A takıma yükselmişti.

 

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