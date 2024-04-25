Beşiktaş'ta Muçi, Fenerbahçe'yi bekliyor!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisini bekliyor...
Kara Kartal'ın Arnavut yıldızı, Ankaragücü'yle ligde oynanan maçta klas bir gol atmış ancak aynı rakibe karşı bu kez kupada suskun kalmıştı.
Başarılı oyuncu, cumartesi günü ilk 11'de çıkacağı derbide Fenerbahçe karşısında gollerine devam etmeyi amaçlıyor.
Muçi, özellikle uzaktan yapacağı vuruşlarla Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı amaçlıyor.
DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZLARDAN BİRİ
Deneyimli oyuncu, dev mücadelede teknik direktör Serdar Topraktepe'nin en önemli kozlarından biri olacak.
Kara Kartal'ın Arnavut yıldızı, Ankaragücü'yle ligde oynanan maçta klas bir gol atmış ancak aynı rakibe karşı bu kez kupada suskun kalmıştı.
Başarılı oyuncu, cumartesi günü ilk 11'de çıkacağı derbide Fenerbahçe karşısında gollerine devam etmeyi amaçlıyor.
Muçi, özellikle uzaktan yapacağı vuruşlarla Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı amaçlıyor.
DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZLARDAN BİRİ
Deneyimli oyuncu, dev mücadelede teknik direktör Serdar Topraktepe'nin en önemli kozlarından biri olacak.