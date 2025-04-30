Beşiktaş'ta Masuaku ile devam kararı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili tablo netleşmeye başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
OPSİYON KALDIRILMIŞTI
Yaklaşık üç ay önce Başkan Serdal Adalı ile Masuaku arasında gerçekleşen görüşmede, oyuncunun sözleşmesinde yer alan performansa bağlı 1 yıllık uzatma maddesi devreden çıkarılmıştı.
Bu kararın ardından performansını yükselten 31 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin takdirini kazanırken, sezonun bazı bölümlerinde kendisini protesto eden taraftarların da desteğini arkasına aldı.
YOLA DEVAM SİNYALİ
Beşiktaş cephesinde Masuaku ile devam edilmesi yönünde görüşlerin ağırlık kazandığı öğrenildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncunun oyunundan memnun olduğu, yönetimin de yeni bir sol bek transferi yerine Masuaku'ya yeni bir kontrat sunma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.
SON SÖZ MASUAKU'DA
Öte yandan, 42 resmi maçla kariyerinde bir sezonda en fazla forma giydiği dönemi yaşayan Masuaku, geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar vermiş değil. Tecrübeli futbolcunun ayrılığı da gündeminde bulundurduğu ifade ediliyor.
Önümüzdeki günlerde yönetimle yapılacak görüşmede tarafların kararını netleştirmesi bekleniyor. Eğer Masuaku takımda kalmaya sıcak bakarsa, kendisine büyük olasılıkla 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilecek.
OPSİYON KALDIRILMIŞTI
Yaklaşık üç ay önce Başkan Serdal Adalı ile Masuaku arasında gerçekleşen görüşmede, oyuncunun sözleşmesinde yer alan performansa bağlı 1 yıllık uzatma maddesi devreden çıkarılmıştı.
Bu kararın ardından performansını yükselten 31 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin takdirini kazanırken, sezonun bazı bölümlerinde kendisini protesto eden taraftarların da desteğini arkasına aldı.
YOLA DEVAM SİNYALİ
Beşiktaş cephesinde Masuaku ile devam edilmesi yönünde görüşlerin ağırlık kazandığı öğrenildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncunun oyunundan memnun olduğu, yönetimin de yeni bir sol bek transferi yerine Masuaku'ya yeni bir kontrat sunma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.
SON SÖZ MASUAKU'DA
Öte yandan, 42 resmi maçla kariyerinde bir sezonda en fazla forma giydiği dönemi yaşayan Masuaku, geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar vermiş değil. Tecrübeli futbolcunun ayrılığı da gündeminde bulundurduğu ifade ediliyor.
Önümüzdeki günlerde yönetimle yapılacak görüşmede tarafların kararını netleştirmesi bekleniyor. Eğer Masuaku takımda kalmaya sıcak bakarsa, kendisine büyük olasılıkla 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilecek.