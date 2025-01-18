Beşiktaş'ta Mario ve Musrati'ye tepki!

Beşiktaş - Samsunspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Joao Mario'ya tepki gösterdi. Mario'dan sonra Al Musrati de tepkilere maruz kaldı.

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Beşiktaş'ta Mario ve Musrati'ye tepki!
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18 Ocak 2025 20:24
Son güncelleme 18 Ocak 2025 20:52
Beşiktaş - Samsunspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Joao Mario'ya tepki gösterdi.

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.

Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

MARIO'DAN SONRA MUSRATI

Beşiktaşlı taraftarlar, 82. dakikada ise yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Al Musrati'ye de tepki gösterdi.

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