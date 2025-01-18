Beşiktaş - Samsunspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Joao Mario'ya tepki gösterdi.
Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.
Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.
MARIO'DAN SONRA MUSRATI
Beşiktaşlı taraftarlar, 82. dakikada ise yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Al Musrati'ye de tepki gösterdi.
Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.
Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.
MARIO'DAN SONRA MUSRATI
Beşiktaşlı taraftarlar, 82. dakikada ise yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Al Musrati'ye de tepki gösterdi.