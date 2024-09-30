Beşiktaş'ta maça saatler kala hastalık; kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın deneyimli sağ bek Jonas Svensson, hastalığı nedeniyle Kayserispor maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta maça saatler kala hastalık; kadrodan çıkarıldı
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30 Eylül 2024 12:28
Son güncelleme 30 Eylül 2024 12:38
Beşiktaş'ta Jonas Svensson hastalığı nedeniyle Kayseri kamp kadrosundan çıkarıldı.

Pazar günü Kayseri kamp kadrosuna dahil edilen Jonas Svensson, hastalığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Onur Bulut'un da kamp kadrosunda yer almaması nedeniyle Svensson yerine Rashica'nın sağ bekte görev alması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11': Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, GEdson, Joao Mario, Rafa, Muçi, Immobile.



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