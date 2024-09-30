Beşiktaş'ta maça saatler kala hastalık; kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Jonas Svensson hastalığı nedeniyle Kayseri kamp kadrosundan çıkarıldı.
Pazar günü Kayseri kamp kadrosuna dahil edilen Jonas Svensson, hastalığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Onur Bulut'un da kamp kadrosunda yer almaması nedeniyle Svensson yerine Rashica'nın sağ bekte görev alması bekleniyor.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11': Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, GEdson, Joao Mario, Rafa, Muçi, Immobile.
Pazar günü Kayseri kamp kadrosuna dahil edilen Jonas Svensson, hastalığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Onur Bulut'un da kamp kadrosunda yer almaması nedeniyle Svensson yerine Rashica'nın sağ bekte görev alması bekleniyor.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11': Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, GEdson, Joao Mario, Rafa, Muçi, Immobile.