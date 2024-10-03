Beşiktaş'ta maç öncesi özel yemek

Beşiktaş Yönetimi, Eintracht Frankfurt maçı öncesi Alman ekibinin yöneticileriyle bir araya geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Hasan Arat, Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın Ayaydın, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Çağlayan Tuğal ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz ve Basketbol Şube Sorumlumuz Burak Aslan, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan White Pepper Restoran'da; UEFA Delegesi Rudolf Repka, Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ile yönetim kurulu üyeleri; Philipp Reschke, Oliver Frankenbach ve Markus Krösche'yi dostluk yemeğinde ağırladılar.
Başkanımız Hasan Arat, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; UEFA Delegesi Repka ve Eintracht Frankfurt CEO'su Hellmann'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti."
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Hasan Arat, Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın Ayaydın, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Çağlayan Tuğal ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz ve Basketbol Şube Sorumlumuz Burak Aslan, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan White Pepper Restoran'da; UEFA Delegesi Rudolf Repka, Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ile yönetim kurulu üyeleri; Philipp Reschke, Oliver Frankenbach ve Markus Krösche'yi dostluk yemeğinde ağırladılar.
Başkanımız Hasan Arat, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; UEFA Delegesi Repka ve Eintracht Frankfurt CEO'su Hellmann'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti."